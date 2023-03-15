جريمة قت..ل بشعة تهز “جماعة” ضواحي مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

أكد مصدر خاص وموثوق ل ” هبة بريس ” أن جماعة الحاج قدور ضواحي مكناس، إهتزت ليلة أول أمس الأحد / الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها صاحب محل لبيع تجهيزات المواد الفلاحية.

وحسب ذات المصدر، فالضحية تاجر ستيني، تعرض لضربات قاتلة على مستوى الرأس بأداة رادة، كما تم التنكيل بجثته من خلال إضرام النار فيها بواسطة مادة حارقة، إستنكرت لها ساكنة المنطقة.

الواقعة وحسب ذات المصدر، استنفرت جهاز الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بمكناس كافة عناصره، حيث أسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة واعتقال اثنان منهم في ظرف وجيز، فيما لازال البحث جاريا عن شريكهما.

وأضافت مصادرنا، أن الجناة تم تقديمهم للعدالة بالمنسوب إليهم لتقول كلمتها في حقهم والبحث جاري عن شريكهم الثالث

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