إعلام ايطالي : الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال “رائد”

هبة بريس _ الرباط

قال الصحفي الإيطالي، ماسيميليانو بوكوليني، اليوم الأربعاء، إن الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030 “رائد وسيوحد الشباب الإفريقي والعربي والأوروبي” ، مؤكدا على أن “المملكة تتطلع إلى جعل كرة القدم رافعة للنمو وفرصة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات”.

وسجل الصحفي الإيطالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه منذ توليه العرش “وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الشباب في صلب كافة السياسات التنموية”، مشيدا “بالالتزام الدؤوب لجلالته الذي تجسد مرة أخرى من خلال هذه المبادرة التي من شأنها توحيد الشباب الإفريقي والعربي والأوروبي حول القيم النبيلة للرياضة “.

وأضاف أن تتويج صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتميز برسم عام 2022 يتمثل “اعترافا بالمقاربة الوجيهة لجلالة الملك في النهوض بالرياضة ودور الشباب على المستويين الوطني والقاري”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن، أمس الثلاثاء بكيغالي، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح جلالة الملك، في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف جلالته أن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات.

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