بوريطة يجري محادثات مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري

2023-03-15 / 21:48
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط، محادثات مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس.

وتندرج هذه المحادثات في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري إلى المغرب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مواصلة الدينامية الإيجابية، التي أطلقها انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا شهر فبراير الماضي في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

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