“غلوري” تلغي هزيمة بدر هاري أمام الهولندي أوفريم

2023-03-15 / 20:03
1
هبة بريس _ رياضة

أسقطت منظمة “غلوري” للفنون القتالية نتيجة النزال الذي دار بين الهولندي إليستر أوفريم والمغربي بدر هاري، وذلك بسبب ثبوت تناول الأول للمنشطات.

وأعلنت “غلوري” أن أوفريم تقرّر إيقافه 12 شهرا، كعقوبة ردعية جراء إيجابية التحاليل التي خضع لها ورصد مواد محظورة قد تناولها في وقت سابق.

وكان أوفريم قد “فاز” على هاري في النزال الذي جمعهما في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، بمدينة أرنهايم الهولندية.

وعمدت منظمة الفنون القتالية إلى سحب اسم أوفريم من الترتيب الخاص بالمقاتلين.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس الاتحاد الليبي: الترشح المغربي المشترك لتنظيم مونديال 2030 قوي للغاية

رئيس الاتحاد الليبي: الترشح المغربي المشترك لتنظيم مونديال 2030…

2023-03-16 / 13:09
Photo of موهبة مغربية تتالق بالدوري الإيطالي.. تحت المجهر في انتظار الحسم

موهبة مغربية تتالق بالدوري الإيطالي.. تحت المجهر في انتظار…

2023-03-16 / 12:51
Photo of رسميا.. إنفانتينو يحافظ على رئاسة “الفيفا” بالتزكية

رسميا.. إنفانتينو يحافظ على رئاسة “الفيفا” بالتزكية

2023-03-16 / 10:40
Photo of الجامعة البرتغالية: الترشيح المشترك للمونديال يعد أقوى عرض ممكن

الجامعة البرتغالية: الترشيح المشترك للمونديال يعد أقوى عرض ممكن

2023-03-16 / 10:13
Photo of ودية المغرب والبرازيل.. “الجامعة” تعلن انطلاق عملية بيع التذاكر

ودية المغرب والبرازيل.. “الجامعة” تعلن انطلاق عملية بيع التذاكر

2023-03-16 / 09:43

بعد تعافيه من السرطان …”هالر” يعود إلى صفوف منتخب…

2023-03-15 / 23:10
Photo of اشتباكات عنيفة بين جماهير فرانكفورت ونابولي (فيديو )

اشتباكات عنيفة بين جماهير فرانكفورت ونابولي (فيديو )

2023-03-15 / 22:25
Photo of إعلام ايطالي : الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال “رائد”

إعلام ايطالي : الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال…

2023-03-15 / 22:01
Photo of مونديال 2030 ..وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على ترشح المغرب

مونديال 2030 ..وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على ترشح…

2023-03-15 / 18:14
Photo of هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد تسجيله 5 أهداف

هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد تسجيله 5 أهداف

2023-03-15 / 12:22

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق