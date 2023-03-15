“غلوري” تلغي هزيمة بدر هاري أمام الهولندي أوفريم

هبة بريس _ رياضة

أسقطت منظمة “غلوري” للفنون القتالية نتيجة النزال الذي دار بين الهولندي إليستر أوفريم والمغربي بدر هاري، وذلك بسبب ثبوت تناول الأول للمنشطات.

وأعلنت “غلوري” أن أوفريم تقرّر إيقافه 12 شهرا، كعقوبة ردعية جراء إيجابية التحاليل التي خضع لها ورصد مواد محظورة قد تناولها في وقت سابق.

وكان أوفريم قد “فاز” على هاري في النزال الذي جمعهما في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، بمدينة أرنهايم الهولندية.

وعمدت منظمة الفنون القتالية إلى سحب اسم أوفريم من الترتيب الخاص بالمقاتلين.

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