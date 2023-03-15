اكتشاف جديد…”إنزيما” قادر على تحويل الهواء إلى طاقة

2023-03-15 / 19:55
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هبة بريس _ وكالات

اكتشف باحثون في جامعة موناش الأسترالية، إنزيما قادرا على تحويل الهواء إلى طاقة، ما يمهد الطريق لتطوير أجهزة لتوليد الكهرباء من الهواء.

ووجد الباحثون أن إنزيما مستهلكا للهيدروجين من بكتيريا التربة قادر على توليد تيار كهربائي باستخدام الغلاف الجوي كمصدر للطاقة.

ويستخدم الإنزيم الذي يحمل اسم “هوك” Huc، وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة “نيتشر” المختصة في علوم الطبيعة، كميات ضئيلة من الهيدروجين في الهواء لتوليد تيار كهربائي.

وأثبتت الأبحاث المخبرية وتقنية الكيمياء الكهربائية أن “هوك” يخلق كهرباء بتركيزات دقيقة، فضلا عن سهولة توفير الإنزيم نفسه، كونه ناتجا عن بكتيريا شائعة في التربة يمكن زراعتها بكثافة.

وبشكل علمي مبسط، شرح الباحث بجامعة موناش كريس غريننغ، الفكرة كالتالي: “تعتمد العديد من البيكتريا على الهيدروجين من الغلاف الجوي كمصدر للطاقة، فلم لا يستخدمها البشر للغرض ذاته؟”.

لذا يعد “إنزيم هوك” بمثابة بطارية طبيعية قد تنتج تيارا كهربائيا مستمرا، ما يمهد الطريق أمام فتح مصدر مستدام للطاقة النظيفة.

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