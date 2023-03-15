الحبس لرجل نزع “الواقي الذكرى” خلال علاقة جنسية بهولندا

2023-03-15 / 19:37
1
هبة بريس _ الرباط

دانت محكمة هولندية رجلا بتهمة “الانسلال/ التخفي” بعد أن نزع الواقي الذكري دون موافقة شريكته.

وقالت وسائل إعلام محلية إنها أول إدانة على الإطلاق لما يطلق عليه stealthing (التخفي) وهي جريمة مستحدثة، تعني إزالة أحد طرفي العلاقة الواقي بسرية، عندما يكون الطرف الآخر قد أعطى الموافقة على العلاقة شريطة استخدامه.

وكان الشاب الذي عرفَّته وسائل إعلام محلية باسم “خلدون” قد واعد امرأة في صيف 2021 واتفقا على ممارسة الجنس، شريطة ارتداء الواق الذكري لكنه نزعه سرا.

ويوم الثلاثاء، أمرت محكمة في روتردام بسجن الشاب البالغ 28 عاما ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة 1000 يورو لما تسببه من “إكراه” للضحية.

وقالت المحكمة في بيان إنه قيَّد “الحرية الشخصية للضحية وأساء إلى الثقة التي وضعتها فيه”، وعرضها لخطر الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيا.

وتعتبر تلك أول قضية “إزالة الواقي دون موافقة الطرف الآخر” في هولندا، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هذا المصطلح لايزال غير معروف على نطاق واسع، إلا أن التجربة ذاتها شائعة الحدوث.

وكانت محامية الحقوق المدنية، ألكسندرا برودسكي، التي دفعت بالمصطلح إلى الخطاب العام السائد وصفت الأمر بأنه “ملازم للاغتصاب” وانتهاك للاستقلالية الجسدية. ومع ذلك، لايزال الموضوع محل نقاشات بشأن كيفية تصنيفه قانونيا

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 16 منظمة حقوقية دولية تطالب تونس بعدم تسليم ناشط جزائري

16 منظمة حقوقية دولية تطالب تونس بعدم تسليم ناشط…

2023-03-15 / 21:00
Photo of تصعيد جديد ضد “النهضة” التونسية.. السلطات تحتجز مسؤولها الإعلامي

تصعيد جديد ضد “النهضة” التونسية.. السلطات تحتجز مسؤولها الإعلامي

2023-03-15 / 20:49
Photo of اكتشاف جديد…”إنزيما” قادر على تحويل الهواء إلى طاقة

اكتشاف جديد…”إنزيما” قادر على تحويل الهواء إلى طاقة

2023-03-15 / 19:55
Photo of تركيا.. سيول تجتاح ولايات منكوبة من الزلزال وتسفر عن مصرع 13 شخصا

تركيا.. سيول تجتاح ولايات منكوبة من الزلزال وتسفر عن…

2023-03-15 / 17:52
Photo of تضم 17 مليون متابع.. “فيسبوك” يحجب صفحة RT Arabic

تضم 17 مليون متابع.. “فيسبوك” يحجب صفحة RT Arabic

2023-03-15 / 15:21
Photo of مصر.. إيقاف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

مصر.. إيقاف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

2023-03-15 / 15:08
Photo of زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط تركيا

زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط تركيا

2023-03-15 / 09:29
Photo of هذه حقيقة قرار عدم المساس” بمن لا يصومون ” بالسعودية

هذه حقيقة قرار عدم المساس” بمن لا يصومون ”…

2023-03-14 / 21:01
Photo of بسبب طالبة “متحولة الجنس”.. معاقبة مدرسة دينية في ولاية أميركية

بسبب طالبة “متحولة الجنس”.. معاقبة مدرسة دينية في ولاية…

2023-03-14 / 20:12
Photo of أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال.. بشار الأسد في موسكو

أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال.. بشار الأسد…

2023-03-14 / 19:15

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق