برلماني يطالب آيت الطالب بالكشف عن هوامش ربح الصيادلة

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

وجه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بخصوص غلاء الادوية الذي أضحى يؤثر على القدرة الشرائية للمغاربة مقارنة مع دول الجوار ، مطالبا بالكشف عن هوامش ربح الصيادلة وضرورة تعديل النصوص القانونية، الخاصة بأسعار الأدوية.

وجاء في سؤال النائب البرلماني ، ”يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين من غلاء أسعار الأدوية مقارنة مع العديد من بلدان الجوار، مما يفرض ضغطا اقتصاديا على القدرة الشرائية، ولا يساعد على تحسين شروط الصحة العمومية بفعل العجز في الوصول إلى الدواء”.

وأضاف غياث في ذات السؤال أن : “تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 إلى هذه المسألة المهمة معتبرا أن هناك تفاوت ما بين الأسعار في السوق المغربية ومثيلتها في بلدان الجوار، وأوصى بمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بأسعار الأدوية، حيث أن هوامش الربح على مستوى الصيدليات تتراوح بين 47 في المائة و57 في المائة، وهي الأعلى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا ما لا يتوافق مع التوجه الاجتماعي للحكومة ورهانات الدولة في تعزيز الصحة العمومية للجميع”

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