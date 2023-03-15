أخنوش يجري مباحثات مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 بالرباط، مباحثات مع السيد أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب. ورافقه خلال هذا اللقاء السيد ريكاردو دييز هوشلايتنر، سفير مملكة إسبانيا في المغرب.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة الدينامية الإيجابية، التي أطلقها انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا شهر فبراير الماضي في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني السيد بيدرو سانشيز. كما أنها تفتح الباب أمام الحكومات الإقليمية في إسبانيا، للانخراط في تكريس الموقف الإيجابي للحكومة المركزية في مدريد بشأن القضية الوطنية، والذي يؤكد وجاهة مخطط الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ورحب رئيس الحكومة، بمتانة العلاقات الثنائية بين المغرب وجزر الكناري، موضحا أن الروابط التاريخية والقرب الجغرافي بين الجانبين تفتح أمامهما آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية.

ونوه السيد عزيز أخنوش، بالمقاولات الكنارية المستقرة في المغرب، والتي تهتم بالإمكانيات الكبيرة المتاحة بالمملكة في قطاعي السياحة والطاقات المتجددة. لافتا إلى أن هذه الشراكة الاقتصادية الثنائية، يمكن أن تتعزز على مستوى مجموعة من المجالات منها تحلية مياه البحر والسياحة.

وأشاد الطرفان في هذا اللقاء، بالتنسيق المشترك بين المغرب وإسبانيا في ملف الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر. كما شكل مناسبة لبحث سبل الشراكة والتعاون بين جزر الكناري، ومختلف أقاليم المملكة المغربية.

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