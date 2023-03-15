“بطمة” تثير الجدل في عمل سينمائي..و الشركة المنتجة :” افتراءات مجانية حقودة”

نجلاء مزيان _ هبة بريس

عقب الجدل الذي عَقِبَ إعلان ولوج النجمة المغربية دنيا بطمة لمجال التمثيل و مشاركتها في فيلم سينمائي، قررت الشركة المنتجة للعمل الخروج عن صمتها و الرد على كل الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد، تواصلت جريدة هبة بريس مع أحد المسؤولين بالشركة ذاتها، حيث اعتبر أن ما تم الترويج له مؤخرا بخصوص إنتاج فيلم « البوز » الذي تؤدي فيه الفنانة دنيا باطمة إلى جانب عدد من الممثلين أحد أدوار البطولة، مجرد مغالطات اقترفها عدد من المتحدثين إلى وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يعلموا حقيقة إنتاج هذا الفيلم، مضيفا أنها افتراءات مجانية حقودة وغير مؤسسة على أية وقائع حقيقية.

وواصل المتحدث ذاته،أنه تم الزج باسم الفنانة كليلة بونعيلات في هذه الحملة البهتانية، علما أنها لاتربطها بفيلم «البوز» أية صلة، لاتمثيلا أو إخراجا أو كتابة للسيناريو، وأن إقحام اسمها بتلك الطريقة المشبوهة فاجأ فريق الإنتاج، و المسؤولين على مؤسسة السوسية-خدمات إعلامية.

و بشأن الفنان المغربي عزيز داداس، أكد المتحدث عينه، أن الأخير كان ضمن لائحة الممثلين المشاركين بالعمل السينمائي، قبل أن يتم تأجيل موعد التصوير و تزامنه مع توقيت تصوير عمل آخر لداداس .

وأكد المسؤول عن مؤسسة السوسية-خدمات إعلامية على أن إنتاج فيلم « البوز » هو مبادرة ذاتية محضة وبتمويل شخصي مائة في المائة.

و شدد على أن شركة الإنتاج لم تتوصل بأي دعم من أية مؤسسة عمومية تذكر، كما أنهما لم تتقدم بأي طلب بخصوص تلقي أي دعم عمومي، ولن تقوم بطلبه مستقبلا فيما يخص إنتاج الفيلم، مؤكدا أن فيلم « البوز » هو من إنتاج محلي بأكادير، وسيتم تصويره في كل من أكادير وإنزكان.

وكشف أن شركة الإنتاج قامت بمباشرة الإجراءات القانونية قصد إعمال مسطرة متابعة مروجي الدعايات المغلوطة، الذي بلغ مستوى القذف والسب، وذلك دفاعا عن سمعتها وسمعة فريق العمل بالفيلم.

ويذكر أن « البوز » فيلم كوميدي اجتماعي يتطرق لما وصل اليه بعض صناع محتوى وسائل التواصل من إشاعة التفاهة والتمسك بهوس البوز.

و يحكي الفيلم قصة شابة فقيرة طموحة ذات صوت كرواني،تضطر للاشتغال مع مدير معهد الموسيقى الموجود في الحي، الذي سيقوم بمهام مدير أعمالها، ويصطحبها للاشتغال في أعراس الأسر الفقيرة، حيث و بالصدفة ستتعرف على مؤثرة وصانعة «محتوى »،التي ستستغلها وتستغل صوتها مقابل المال ، لكن الأمر سيفضح في نهاية الفيلم.. وستنال المطربة الشهرة المنشودة بعد عذاب شاق.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0