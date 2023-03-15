الأمن المصري يعتقل سارق “فيلا” محمد صلاح

هبة بريس _ وكالات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على مرتكبي واقعة سرقة فيلا النجم الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وكان أحد أقارب محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، قد تقدم ببلاغ، يوم الأحد الماضي، يفيد بسرقة فيلا محمد صلاح في مصر، وهو ما كان حديث صحف العالم في الساعات الماضية.

ولم يكشف بيان لوزارة الداخلية المصرية عن اسم اللاعب، غير أن تقارير صحفية مصرية أكدت أنه محمد صلاح، حيث تمت استعادة المسروقات بعد 3 أيام فقط من تقديم البلاغ.

وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة تلقت بلاغا يوم الأحد الماضي 12 آذار / مارس، من مدير أعمال أحد اللاعبين، باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به

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