أكادير : إحتقان وسط تشكيلة مجلس الجهة بسبب طريقة تدبير رئيسها ” أشنكلي”

2023-03-15 / 18:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

يوما بعد يوم، تتسع دائرة الغاضبين من طريقة تدبير رئيس مجلس جهة سوس ماسة ” كريم أشنگلي” لشؤونها.

مصادر من داخل مكونات المجلس ، عبرت للجريدة، عن آسفها من طريقة تعامل الرئيس، مع مكونات مجلسه، بعد إعتماده على دائرة ضيقة من نوابه، في حين أن الاخرين ورغم اعتبارهم اعضاء منتخبين يمثلون ساكنة الجهة، يتم تهميشهم، بل أن النظرة السائدة حول هؤلاء ، هم مجرد أدوات ل ” الرئيس ” للتصويت المناسباتي في الدورات وتأثيت مشاهد الاجتماعات، دون إشراك فعلي في رسم الصيغ التنموية بمناطق الجهة، وتكريس منطق “الولاءات الشخصية والحزبية”، بشكل يعتقد معه المرء أن الأمر يتعلق بشركة ” خاصة” يفعل فيها الرئيس ما يشاء.

ويرى متابعين لشؤون مجلس جهة سوس ماسة ، أن رئيسها الذي غير لونه الحزبي، خلال الانتخابات الأخيرة، أنه يفتقد الاليات الجيدة للتواصل مع محيطه الخارجي او الداخلي، بل أن الاخير لا يرد حتى على مكالمات هاتفية من اعضاء مجلسه، دون الحديث عن ممثلي المجتمع المدني، هل الرئيس مشغول بمشاريعه الشخصية، أو أن هناك ” عطب” في كيفية تواصله او عدم معرفته بأسس التشاركية التي دعا لها دستور المملكة ؟.

هناك من يرى ، أن الرئيس ، القادم من غرفة التجارة والصناعة والخدمات ، لم يتأقلم بعد، مع المسؤولية الجديدة، رغم مرور ازيد من سنة ونصف على إنتخابه رئيسا، مما أسقطه في الارتجالبية في القرارات والتدبير، خصوصا. أن انتظارات ساكنة الجهة لم يتحقق منها شيء، رغم أهمية الجهة ، التي يراد منها أن تلعب أدوار طلائعية في التنمية عبر قوة إقتراحية لمكونات المجلس، الذي اصبح عبارة عن مركب تائه بدون ربان .

ولعل ذلك الاحتقان من المرتقب أن يصدر عنه تصادمات بين مكونات المجلس، وملفات عن التدبير في الاعداد القادمة .

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