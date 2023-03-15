طنجة ..أربعينية تضع حدا لحــ..ـياتها شــ..ـنقا بحي الجيراري
هبة بريس - مكتب طنجة
أقدمت سيدة في عقدها الرابع ، اليوم الأربعاء، على انهاء حياتها بطريقة مأساوية ، حيث عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل داخل غرفة منزلها الكائن بمنطقة الجيراري بطنجة .
وقامت الهالكة بشنق نفسها ، بسبب اضطرابات نفسية كانت تعاني منها قيد حياتها ، الامر الذي خلف حالة من الحزن والأسى بين افراد أسرتها وأقاربها .
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات الواقعة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
لا حول ولا قوة إلا بالله ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة