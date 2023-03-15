مونديال 2030 ..وسائل إعلام أمريكية تسلط الضوء على ترشح المغرب

هبة بريس

تناولت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء 15 مارس 2023، ترشح المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

أبرزت قناة “سي إن إن” الإخبارية، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلن عن هذا الترشح عبر القاري، في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية، كيغالي.

وأشارت الوسيلة الإعلامية الأمريكية، نقلا عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي تلا هذه الرسالة الملكية، أن “هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي”.

وأضاف المصدر ذاته، نقلا عن الرسالة الملكية، أن “هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات”.

وبالنسبة ل”سي إن إن”، فإن هذا “التحالف الجديد” لاستضافة الحدث الكروي العالمي يأتي بعد الأداء التاريخي للمنتخب المغربي، خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وذكرت القناة الإخبارية بأن أسود الأطلس حققوا إنجازا في مونديال قطر، بعد أن أصبحوا أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى المربع النهائي للمباريات.

من جهتها، أشارت قناة “إي إس بي إن” الرياضية إلى أن المغرب يقدم مع إسبانيا والبرتغال ترشيحا مشتركا لاستضافة مونديال 2030، مذكرة بأن المملكة استضافت مؤخرا مونديال الأندية لكرة القدم لسنة 2022.

وسجلت “إي إس بي إن”، بدورها، أن المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا خلال كأس العالم الماضي، بفوزه بالمركز الرابع.

من جانبها، أشارت مجلة “ذي أتلتيك” المتخصصة إلى أن القرب بين المغرب وإسبانيا، على وجه الخصوص، يجعل الشراكة لاستضافة مونديال 2030 مسألة أكثر عملية.

وأوضحت المجلة التابعة لصحيفة “نيويورك تايمز” أن حوالي 12 كلم فقط تفصل بين البلدين.

وسيتم تنظيم كأس العالم لسنة 2026 في أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة والمكسيك).

وتعد هذه النسخة الأولى من المنافسة الكروية العالمية الكبرى التي تقام في ثلاث دول، ويتنافس فيها 48 فريقا وطنيا

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