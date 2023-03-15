تركيا.. سيول تجتاح ولايات منكوبة من الزلزال وتسفر عن مصرع 13 شخصا

2023-03-15 / 17:52
10
هبة بريس - وكالات

قُتِل 13 شخصاً على الأقل في تركيا، اليوم الأربعاء، جرّاء فيضاناتٍ ضربت جنوب البلاد في ثاني كارثة طبيعية بعد الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا تلك المناطق يوم السادس من شهر فبراير الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 54 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة، وألحق دماراً كبيراً في البنى التحتية لدى كلا البلدين المجاورين.

ومنذ فجر اليوم، اجتاحت الأمطار الغزيرة شوارع ديار بكر وآدي يمان وأورفا وعينتاب وولاياتٍ تركية أخرى تقع جنوب البلاد، حيث أدى ذلك لمقتل 4 أشخاص في آدي يمان و9 آخرين في أورفا بينهم 5 لاجئين سوريين، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلّية عن هيئة الطوارئ والكوارث التركية.

وأظهرت مقاطع فيديو نقلتها وسائل الإعلام، السيول الكثيفة التي أدت إلى انجراف التربة والمركبات، ما خلف أضراراً مادّية كبيرة بالأبنية التي تقع في الطوابق السفلية والمحلات التجارية خاصة في ولاية أورفا.

وتضرر وسط مدينة أورفا بشكلٍ كبير جرّاء السيول، وهو ما أدى لانقطاع الكهرباء وشبكة الإنترنت في بعض مناطق المدينة التي سقطت فيها عشرات المباني الشهر الماضي بعد الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا البلاد.

كما أدت السيول في المناطق الجنوبية من تركيا إلى إيقاف حركة المواصلات الداخلية والخارجية، وذلك في وقتٍ حذّرت فيه هيئة الطوارئ والكوارث من استمرار الفيضانات لأيام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تضم 17 مليون متابع.. “فيسبوك” يحجب صفحة RT Arabic

تضم 17 مليون متابع.. “فيسبوك” يحجب صفحة RT Arabic

2023-03-15 / 15:21
Photo of مصر.. إيقاف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

مصر.. إيقاف المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح

2023-03-15 / 15:08
Photo of زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط تركيا

زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط تركيا

2023-03-15 / 09:29
Photo of هذه حقيقة قرار عدم المساس” بمن لا يصومون ” بالسعودية

هذه حقيقة قرار عدم المساس” بمن لا يصومون ”…

2023-03-14 / 21:01
Photo of بسبب طالبة “متحولة الجنس”.. معاقبة مدرسة دينية في ولاية أميركية

بسبب طالبة “متحولة الجنس”.. معاقبة مدرسة دينية في ولاية…

2023-03-14 / 20:12
Photo of أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال.. بشار الأسد في موسكو

أول زيارة خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال.. بشار الأسد…

2023-03-14 / 19:15
Photo of تحرش جوي” ينتهي بتحطم طائرتين أمريكية وروسية

تحرش جوي” ينتهي بتحطم طائرتين أمريكية وروسية

2023-03-14 / 18:53
Photo of دراسة: القضاة الصائمون خلال رمضان أكثر ميلاً لتبرئة المتهمين

دراسة: القضاة الصائمون خلال رمضان أكثر ميلاً لتبرئة المتهمين

2023-03-14 / 14:13
Photo of 48448 وفاة.. تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال

48448 وفاة.. تركيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال

2023-03-14 / 13:33
Photo of إلى 3 أيام.. السعودية تفكر بتمديد عطلة نهاية الأسبوع

إلى 3 أيام.. السعودية تفكر بتمديد عطلة نهاية الأسبوع

2023-03-14 / 13:19

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق