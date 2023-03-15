الملك يعزي الرئيس الغابوني على إثر غرق عبّارة قبالة ساحل ليبروفيل

2023-03-15 / 17:45
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الغابون السيد علي بونغو أونديمبا، على إثر غرق عبارة “إيستر ميراكل” قبالة ساحل العاصمة ليبروفيل.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقيت بالغ الأسى نبأ غرق العبّارة “إيستر ميراكل” قبالة ساحل ليبروفيل. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم عن أحر التعازي”.

وطلب جلالة الملك من الرئيس علي بونغو أونديمبا نقل مشاعر مواساته العميقة للأسر المكلومة ولكافة أفراد الشعب الغابوني.

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