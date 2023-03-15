سانشيز: الترشح مع المغرب لتنظيم مونديال 2030 رسالة إيجابية جيدة جدا

هبة بريس

قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء 15 مارس، إن الترشح المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة مونديال 2030، الذي أعلنه الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، يعد “رسالة إيجابية جيدة للغاية”.

وأكد سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك في لانزاروت (جزر الكناري) مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ،عقب الاجتماع الثنائي المختلط، “هذا القرار هو رسالة جيدة وإيجابية للغاية تعمل على تحسين الظروف بالنسبة لنا للمضي قدما في هذا الترشيح”.

وأضاف رئيس الحكومة الإسباني “يجب أن نكون سعداء بهذا القرار، لأنه يضع هذا العرض في وضع أفضل للظفر بهذا السباق”.

وسجل أن هذا الترشح يعزز أيضا العلاقات بين أوروبا وإفريقيا وبين ثلاث دول تتقاسم العديد من المصالح.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن، أمس الثلاثاء بكيغالي، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح الملك محمد السادس، في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف الملك محمد السادس أن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات.

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