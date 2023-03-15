جمارك الجرف الأصفر توجه ضربة موجعة لشبكات ترويج الوقود خارج القانون

2023-03-15 / 17:20
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أحمد مصباح - الجديدة

أفاد مصدر مطلع أنه في إطار المجهودات التي تقوم بها السلطات المختصة، وتفعيلا للمهام والأدوار المنوطة بها في حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، تمكنت جمارك الجرف الأصفر بإقليم الجديدة، إثر تدخل ناجع، أمس الثلاثاء، عقب مداهمة مباغتة لمخزنين سريين، على الطريق الرابطة بين الجرف الأصفر، والطريق السيار، (تمكنت) من حجز اكثر من 100 طن من الوقود، وحجز ثلاثة شاحنات-صهريج من سعة 33 طن، إحداها محملة بالوقود المخصص للطائرات (الكيروزين)، الذي لم تؤدى عنه الرسوم الجمركية، واثنتان محملتان بالوقود؛ كما تم حجز عربة فلاحية من نوع “بيكاب” محملة بصهريجين مليئين بطنين من الوقود، ناهيك عن صهاريج أخرى داخل المخزنين، من سعة 1000 لتر للواحد، وكذا، معدات للضخ والتفريغ والشحن.

والجدير بالإشارة أن أحد المستودعين، مجهز بصهريج، تم اكتشافه تحت ارضية المرآب؛ إذ تفوق سعته 20 طن، حسب الحارس الذي تم توقيفه، بمعية سائقين اثنين؛ فيما تمكن الثالث من الفرار.

هذا، وأحال المتدخلون من جمارك الجرف الاًصفر، بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، المشتبه بهم الثلاثة الموقوفين، على المصالح الدركية المختصة، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، من أجل تعميق البحث معهم.

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‫2 تعليقات

  1. Je ne comprends pas ! Comment se fait-il qu’ils sont contrôlés à l’intérieur du territoire et qu’ils n’avaient pas payer la douane à l’entrée du pays ???

  2. كل الشكر و التقدير لإدارة الجمارك بميناء الجرف الأصفر على هذع العملية التي تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني من مثل هذه التجاوزات و نتمنى أن تسير عائله في النهج إدارة جمارك ميناء المتوسطي-طنجة

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