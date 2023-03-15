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الناظور.. توقيف شخص بميناء بني انصار متورط في التهريب الدولي للمخدرات

2023-03-15 / 17:10
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء الناظور، مساء أمس الثلاثاء 14 مارس الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه كيلوغرامين و230 غراما من مخدر الكوكايين كانت مهربة نحو المغرب انطلاقا من أحد الموانئ الأوروبية.

وقد تم توقيف المتورط في هذه القضية، وهو سائق شاحنة من جنسية مغربية يبلغ من العمر 46 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية، حيث أسفرت عملية الجس الوقائي عن العثور على هذه الشحنات من مخدر الكوكايين مخبأة تحت ملابسه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية الوطنية، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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