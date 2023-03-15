صورة تعبيرية

نقابة الصحافة تهدد بفضح المقاولات المتماطلة في صرف “الزيادة في الأجور”

2023-03-15 / 17:03
0
هبة بريس

خصص المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 13 مارس 2023، لمناقشة التطورات المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، الموقع عليه من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تحت إشراف وزير الثقافة والشباب والتواصل، في ضوء التقارير التي توصلت بها قيادة النقابة من مختلف المكاتب واللجان النقابية داخل مجموع المؤسسات الإعلامية التابعة لقطاع الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية)، وكذا من طرف أعضاء النقابة في باقي المؤسسات.
 
وفي هذا الصدد، ثمن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية نتائج الاجتماع الهام الذي جمع كل من قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية وقيادة الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومسؤولي تنسيقية الإذاعات الخاصة بها، يوم الخميس 8 مارس 2023، مجددا اعتزازه بهذا الاتفاق الاجتماعي التاريخي، ومعبرا عن تقديره العالي إزاء المؤسسات الإعلامية التي بادرت بتطبيق مقتضيات الاتفاق، بأن منحت الصحافيات الصحافيين والعاملات والعاملين الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي بداية من نهاية فبراير 2023.

  ومن جهة أخرى، سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلكؤ ورفض مؤسسات إعلامية أخرى عاملة بالصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) تطبيق الاتفاق، وإمعانها حرمان الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين من الزيادة المقررة.
 
وعبرت النقابة عن استهجانها الشديد إزاء هذا التصرف المشين لمسؤولي هاته المؤسسات الإعلامية، الذين  يلهثون وراء الاستفادة من الدعم المالي العمومي لكنهم يصرون في نفس الوقت على حرمان  الصحافيات و الصحافيين و العاملات و العاملين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية ، وهم نفسهم الذين يرفعون شعارات الدفاع عن الحقوق و الحريات  والطبقة الشغيلة، ويفضحون الممارسات والانتهاكات التي تطال قوانين الشغل فيما يكتبون وينشرون، لكنهم يتنكرون لهذه المبادئ حينما يتعلق الأمر بمؤسساتهم، وبالموارد البشرية العاملة لديهم .

وأكدت النقابة، بأنها تقوم بعملية رصد دقيقة لهذه المؤسسات وجمع المعطيات التفصيلية كاملة في شأنها، كما ستكشف عن لائحة هذه المؤسسات أمام الرأي العام ضمانا لفرض احترام القانون بالنسبة للجميع.

وشددة على مطلبها المتعلق بربط الاستفادة من الدعم العمومي المالي الموجه إلى مؤسسات الصحافة المكتوبة (الورقية والإليكترونية) بتطبيق الاتفاق الاجتماعي، واحترام الاتفاقية الجماعية ومدونة الشغل، خصوصا وأن السلطات المختصة بصدد الإعداد للمرسوم المتعلق بهذا الدعم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جمارك الجرف الأصفر توجه ضربة موجعة لشبكات ترويج الوقود خارج القانون

جمارك الجرف الأصفر توجه ضربة موجعة لشبكات ترويج الوقود…

2023-03-15 / 17:20
Photo of الناظور.. توقيف شخص بميناء بني انصار متورط في التهريب الدولي للمخدرات

الناظور.. توقيف شخص بميناء بني انصار متورط في التهريب…

2023-03-15 / 17:10
Photo of وجدة.. توقيف شخص متورط في محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال

وجدة.. توقيف شخص متورط في محاولة سرقة وكالة لتحويل…

2023-03-15 / 16:05
Photo of قات.لو شرطي البيضاء كانوا يخططون لعمل إرهاب.ي ب”مسدسه الوظيفي”

قات.لو شرطي البيضاء كانوا يخططون لعمل إرهاب.ي ب”مسدسه الوظيفي”

2023-03-15 / 14:26
Photo of عاجل: اعتقال 3 متطرفين متورطين في قت.ل “شرطي البيضاء”

عاجل: اعتقال 3 متطرفين متورطين في قت.ل “شرطي البيضاء”

2023-03-15 / 13:55
Photo of أكادير : هل يستثني مجلس الجهة والجماعة الحضرية نادي الحسنية من مساطير المنح ؟؟

أكادير : هل يستثني مجلس الجهة والجماعة الحضرية نادي…

2023-03-15 / 12:46
Photo of الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو ترميمها في وجه المصلين

الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها…

2023-03-15 / 12:35
Photo of أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي

أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج…

2023-03-15 / 12:10
Photo of أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية

أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع…

2023-03-15 / 11:49
Photo of آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

2023-03-15 / 11:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق