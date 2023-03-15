الملك محمد السادس

الأحرار: تتويج الملك بجائزة “التميز” اعتراف دولي بمجهودات جلالته لصالح الرياضة

2023-03-15 / 16:28
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هبة بريس

على إثر منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس الثلاثاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، جائزته للتميز، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022، للملك محمد السادس، يتقدم حزب “التجمع الوطني للأحرار” بأحر تهانيه لجلالته، باعتباره قائد النهضة الرياضية التي تعرفها المملكة المغربية، وقدوة في مجال العناية بالشباب.

وفي هذا الصدد، ثمن الحزب هذا التتويج، الذي يعد اعترافا دوليا بالمجهودات الاستثنائية التي بذلها جلالة الملك لصالح الرياضة عموما وكرة القدم المغربية والإفريقية على وجه الخصوص، من خلال حرص جلالته منذ توليه العرش على وضع الرياضة في صلب كل مسلسل تنموي.

ونوه الحزب، بالعناية الكبيرة التي يوليها جلالته، للرياضة والرياضيين، سواء على مستوى البنيات التحتية الرياضية، أو على مستوى الاستثمارات الموجهة للشباب عموما، والتي مكنت من التأهل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس العام قطر 2022، كأول بلد عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق.

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