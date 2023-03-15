وجدة.. توقيف شخص متورط في محاولة سرقة وكالة لتحويل الأموال

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، مساء يوم امس الثلاثاء 14 مارس الجاري، من توقيف شخص في حالة سكر متقدمة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة السرقة بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على ولوج وكالة لتحويل الأموال متحوزا سكينا وتحت تأثير الكحول، وهدد المستخدمين بالوكالة قبل أن يتم ضبطه من طرف دورية الدراجين بإرشاد من مسير الوكالة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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