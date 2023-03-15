بالأرقام.. ارتفاع الإنتاج في صناعة السيارات والجلد والتبغ

2023-03-15 / 15:42
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعات التحويلية باستثناء تكرير النفط، سجل ارتفاعا قدره 0,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.

ويعود هذا التطور، إلى ارتفاع الإنتاج في كل من ” صناعة منتجات التبغ ” و” صناعة الجلد والأحذية ” بـ 19,5 في المائة وفي ” صناعة السيارات ” بـ 15,4 في المائة وفي ” صناعة المشروبات ” بـ 28,0 في المائة وفي” صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية وبصرية ” بـ 38,9 في المائة وفي ” الصناعة الصيدلانية ” بـ 13,0 في المائة وفي ” صنع الأجهزة الكهربائية ” بـ 21,1 في المائة، وفي ” الصناعات الغذائية ” بـ3,7 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، فقد تراجع الإنتاج في “الصناعة الكيماوية” بـ 12,4 في المائة وفي “صنع منتجات أخرى غير معدنية” بـ12,0 في المائة وفي “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات” بـ 24,4 في المائة.

وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض بنسبة 28,9 في المائة وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في ” صناعات استخراجية أخرى ” بـ 30,2 في المائة والارتفاع المسجل في ” المعادن الحديدية ” بـ.8,2 في المائة.

أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته انخفاضا قدره 4,6 في المائة.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، تكون الأرقام الاستدلالية للإنتاج للقطاعات المشار إليها أعلاه، قد سجلت خلال سنة 2022 مقارنة مع 2021 ارتفاعا يقدر بـ 0,8 في المائة بالنسبة للصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط وبـ 0,3 في المائة بالنسبة للطاقة الكهربائية وانخفاضا بـ 18,6 في المائة بالنسبة للصناعات الاستخراجية.

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