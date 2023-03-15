رمضان 2023.. إيفاد 144 واعظا ومقرئا لمواكبة الجالية المغربية بالخارج

هبة بريس

أعلنت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، عن تنظيم برنامج للتوعية الدينية لفائدة أبناء الجالية، بمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 1444ه/ 2023 م، حيث سيتم إيفاد بعثة من 144 واعظا ومقرئا إلى عدد من الدول.

وذكر بلاغ للمؤسسة، اليوم الأربعاء 15 مارس، أن هذا البرنامج الرمضاني للتوعية الدينية سيواكب أفراد الجالية طيلة شهر رمضان الكريم بدول ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا والسويد وسويسرا والنرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المصدر ذاته أن البعثة، التي ستنطلق يوم 20 مارس الجاري من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، تضم أساتذة جامعيين ووعاظا ومقرئين، وكذا مقرئين مكلفين بصلاة التراويح، وستتواصل إلى غاية 22 أبريل 2023.

يشار إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تقدم البرنامج الرمضاني للتوعية الدينية منذ سنة 1992.

وشهدت سنة 2022، حسب البلاغ، إيفاد 252 عضوا واكبو أفراد الجالية المغربية بالخارج طيلة شهر رمضان 1443 هـ بدول فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا والسويد وبريطانيا وجبل طارق والدانمارك وسويسرا والنمسا وإيسلندا وهنغاريا وكندا والولايات المتحدة الامريكية

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