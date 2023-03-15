قات.لو شرطي البيضاء كانوا يخططون لعمل إرهاب.ي ب”مسدسه الوظيفي”
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد.
وأضاف ذات البلاغ، أن المسدس الوظيفي للشرطي الراحل، تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
2 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،كما قلت في مقال سابق بأن قضية الشرطي المغدور تعد علمية إرهابية و التعامل معها على هذا الأساس، ولكن عدم دخول (البسيج) على الخط من أول وهلة أثار الاستغراب.
وهاهي اليوم المصالح الأمنية المختلطة تفك لغز الجريمة الشنعاء وتلقي القبض على ثلاث إرهابيين موالين للتنظيم الإرهابي صنيعة امريكا داعش قبحهم الله وقطع نسلهم ،واعترفوا بخطف المرحوم من مكان عمله وعمل اثنين منهم على قتله وحرقه وأخذ سلاحه الوظيفي وأصفاده ،فيما الثالث تكفل بحرق السيارة وإتلاف معالم الجريمة.فرحمة الله تعالى على الشهيد باذن الله (لأن المغدور يعتبر شهيدا).
ومن هذا المنبر أتسأل عن الوضعية النفسية لأولاء عديمي الضمير أصحاب الصفحات الفايسبوكية المتاجرين بأتراح الناس والذين ألفوا القصص واتهموا الشهيد في عرضه وأن سبب الجريمة أصلها علاقة مشبوهة مع زوجة تاجر مخدرات وغير ذلك من الخزعبلات من وحي خيالهم الفاسد همهم المال لعنة الله عليهم أجمعين.
وأختم بتساءل عن موقف مجلس بوعياش ومن يدور في فلكه امثال الهيني وعصيد وحجي أصحاب النظرية إنا عكسنا اي ضد كل ما اجتمع عليه المغاربة قاطبة من رأي، من هذه الجريمة الارهابية ؟
فرحمة الله تعالى للشهيد ورزق أمه وأهله وزوجته الثكلى وأطفاله اليتامى الصبر والسلوان .
الله أعلم