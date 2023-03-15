ظهرت بكدمات على وجهها .. نادين نسيب نجيم توضح

2023-03-15 / 14:52
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نجلاء مزيان

ظهرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر مجموعة من الصور قامت بنشرها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال خاصية “ستوري”، بـ كدمات على وجهها، الأمر الذي أثار الجدل من قبل رواد السوشيال ميديا.

ويعود ظهور نادين نسيب نجيم في الفترة الأخيرة بكدمات على وجهها، إلى تصويرها أحد الأعمال الفنية التي من المقرر عرضها ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023، تحت عنوان “وأخيرا”، المقرر طرحها على شاشة قناة mbc مصر.

وفي سياق متصل، سبق وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها بالكدمات قائلة: “مضروبة بس محافظة على اللوك”، في إشارة منها أنها لازالت محافظة على جمالها وروتين بشرتها حتى في موقع التصوير رغم أدائها دور الأكشن.

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