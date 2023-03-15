المغرب يتقدم في قائمة الدول المؤثرة بقوة الثقافة والتراث

2023-03-15 / 13:48

حقق المغرب تصنيف جد متقدم في قائمة الدول المؤثرة في العالم بقوة الثقافة والتراث حسب تصنيف مؤسسة “براند فينانس”

واحتلت المملكة المغربية الرتبة الأولى مغاربيا و 36 عالميا في قائمة الدول التي تؤثر بقوة الثقافة والتراث، حيث تقدم المغرب ب16 درجة مقارنة مع السنة الماضية.

ويتم هذا التصنيف بناء على أبحاث ميدانية ومقابلات يقوم بها مختصون من هذه المؤسسة الدولية التي تصدر مؤشر التأثير في العالم عبر القوة الناعمة Soft Power، ذلك أن أزيد من 100 شخصية عبروا عن رأيهم في استطلاع الرأي.

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