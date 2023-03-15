شخص يصعد لقمة أعلى عمود “ريزو” في طنجة ويهدد بالانتحار

2023-03-15 / 13:03
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هبة بريس - مكتب طنجة

حالة استنفار عاشتها المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، صباح اليوم الأربعاء قرب سوق القرب بمنطقة المرس بطنجة ، حينما أقدم شخص على الصعود لأعلى عمود للشبكة الهاتفية “الريزو”، وهدد بالإنتحار والإرتماء من الأعلى.

المعني اختار فترة الذروة التي تعرفها المنطقة، ليهدد بالانتحار ويخلق حالة استنفار في صفوف سلطات المنطقة التي حلت بالمكان المذكور .

وتمكنت السلطات من اقناع الشخص والنزول من أعلى عمود “الريزو” حيث تجهل الى حدود كتابة هاته الأسطر دوافع اقدامه على التهديد بوضع حد لحياته بهاته الطريقة .

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تعليق واحد

  1. بالنسبة لي اتركوه ينتحر.اولا من أراد الانتحار لا يشهر نفسه للانتحار. بل سينتحر دون أن يراقبه احد حتى تسمع فولان انتحر. هذا الشخص أراد الاشهار.

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