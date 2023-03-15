أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي

2023-03-15 / 12:10
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية.

وذكر أخنوش في كلمته بالمناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، يومه الأربعاء، أن الحكومة فتحت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط.

ومن جهة أخرى، يضيف اخنوش، وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أنه في بلدان مجاروة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى + 91٪ و + 55٪.

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‫2 تعليقات

  1. لا أحد يدفع من جيبه فالمواطنون هم من يدفع الضرائب ليتم دفع أجور الوزراء و كل الموظفين و المواطن هو المساهم القوي ماديا في اقتصاد البلاد في حين أن الموظفين بمن فيهم الوزراء مهامهم التسيير فقط و يتقاضون اجورهم مقابل دلك من أموال الشعب دافع الضرائب.

  2. اعيش في فرنسا و كل شيء يشتغل بالكهرباء عندي حتى الطبخ اطبخه بالكهرباء ، و ادفع فاتورة اقل بكثيييييير مما يدفعه والداي وهما يعيشان بمفردهما!
    ياااااللعار

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