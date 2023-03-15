آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بآيت ملول، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن تركي يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البلجيكية من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.

وحسب مصدر أمني، فقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية البلجيكية، لتنفيذ حكم قضائي بالسجن صادر في حقه على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية وفي تورطه في غسيل الأموال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك قصد إخضاعه للإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي المبحوث عنه في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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