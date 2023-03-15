تعاون بين المغرب والسعودية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال

هبة بريس

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة ترأسها الثلاثاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزبز، على مذكرة تعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية.

وقد وقع البلدان في ثالث أكتوبر من العام الماضي بالرباط، على هذه المذكرة التي تهم تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية، وكان المغرب ممثلا بالمعهد المغربي للتقييس، والسعودية ممثَّلةً بالهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء.

كما تروم الاتفاقية تطوير تبادل الخبرات والمعارف في مجال التكوين والبحث وتحليل المنتجات الحلال بالمختبرات.

ويأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار زيارة وزير التجارة السعودي ماجد القصبي للمغرب، والذي كان مرفوقا بوفد سعودي رفيع المستوى، يتألف من ممثلي 14 وزارة و62 فاعلا من القطاع الخاص.

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