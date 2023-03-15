الفاو: حجم تجارة التمور في العالم بلغ 1،74 مليون طن

هبة بريس

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو)، شو دونيو، إن حجم تجارة التمور في العالم بلغ 1،74 مليون طن سنة 2021، منها 1،16 مليون طن للدول العربية.

وأضاف شو دونيو في كلمة تليت نيابة عنه الثلاثاء بأبوظبي، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الخامسة عشرة، أن قيمة التجارة العالمية للتمور خلال العام 2021 بلغت حوالي 2،3 مليار دولار.

وأشار الى ان التحول الاقتصادي والاجتماعي أدى في السنوات الأخيرة إلى تكثيف زراعة النخيل وزيادة سريعة في التجارة الدولية للتمور، مضيفا انه بينما كان حجم الإنتاج العالمي من التمور في منتصف ستينيات القرن الماضي حوالي 2 مليون طن، فقد بلغ الإنتاج العالمي من التمور في العام 2021 حوالي 9.7 مليون طن، تنتج في حوالي 40 بلدا.

وأكد أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز، لا تزال صناعة النخيل والتمور تواجه العديد من التحديات في نواحي الإنتاجية وتدني جودة المنتجات والتحديات في مراحل المناولة والمعالجة وما بعد الحصاد والتسويق والتجارة، مشيرا الى ان هذه التحديات تحتم التعاون بين الشركاء في القطاع لتنفيذ التدابير اللازمة لدعم تنمية صناعة النخيل في جوانب زيادة اعتماد التقنيات الجديدة لتحسين قيمة التمور وكفاءة سلسلة التوريد وتحسين جودة منتجات التمور وتقليل خسائر الحقول وما بعد الحصاد وتحسين إدارة الآفات والأمراض واستخدام المنتجات الثانوية وإعادة تدوير مخلفات التمور من أجل إضافة القيمة وتقليل المخاطر البيئية وترقية أنظمة السوق.

وقال إن “للنخلة دورٌ هام في تعزيز صمود مجتمعاتنا في مكافحة الجوع والفقر وتُسهم بمنتجاتها العديدة ومخلفاتها في العديد من الصناعات الأنشطة وتساهم في دعم المجتمعات الريفية وخلق فرص العمل كما يعتبر نخيلُ التمر رمز الحياة في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وتعتبر التمور جزءاً هاماً من تراثٍ وثقافة عريقة.”

يشار الى أنه عقب حفل تكريم عدد من الشخصيات والمشاريع الفائزة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورتها الخامسة عشرة ،انطلقت اشغال المؤتمر الدولي الأول لإنتاج وتجارة التمور الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) في مصر .

ويشهد المؤتمر الذي يستمر يومين مشاركة نخبة من الخبراء والعلماء وأصحاب الاختصاص في تصنيع وتسويق وتجارة التمور حول العالم، حيث يستعرض 18 ورقة علمية تتناول الفرص والتحديات المرافقة لعمليات الإنتاج والتجارة الدولية للتمور إلى جانب تعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للتمور العربية.

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