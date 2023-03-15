الملك يهنئ رام شاندرا بودل بمناسبة تنصيبه رئيسا لنيبال

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رام شاندرا بودل، بمناسبة تنصيبه رئيسا لنيبال.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي ” يطيب لي على إثر تنصيبكم رئيسا لنيبال، أن أبعث لفخامتكم بتهانئي الحارة راجيا لكم كامل التوفيق في مهامكم السامية “.

وأضاف الملك محمد السادس ” وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحي لما يربط بين بلدينا من علاقات طيبة قائمة على الصداقة والتعاون المثمر، مؤكدا لكم، في هذا الصدد، تطلعي إلى العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا “.

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