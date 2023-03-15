زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط تركيا
هبة بريس - وكالات
أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط أنه سجل وقوع زلزال بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في وسط تركيا.
أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط أنه سجل وقوع زلزال بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في وسط تركيا.
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وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية التي يقطنها 202 ألف شخص. وأضاف البيان أن الزلزال حدث على عمق 5 كيلومترات.
ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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10 تعليقات
سلامات يارب العالمين..
نتمنى لهم السلامة والعافية من أثر الزلزال..
الزلزال لازال في تركيا وسوريا ولكن ما سر ذالك ..
اللهم احفظ الاسلام والمسلمين..
اللهم عافيهم واعفو عنهم واحفظهم من الزلازل..
اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة والفردوس الاعلى والجنة لنا ..
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله وانا اليه راجعون.
اللهم احسن خاتمتنا وتوفنا وانت راضي عنا..
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك احفظنا من الزلازل ..
اللهم نستودعك اهل تركيا وسوريا وفلسطين فاحفظهم بعينك التي لا تنام..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..