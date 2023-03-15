زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط تركيا

هبة بريس - وكالات

أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط أنه سجل وقوع زلزال بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في وسط تركيا.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية التي يقطنها 202 ألف شخص. وأضاف البيان أن الزلزال حدث على عمق 5 كيلومترات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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