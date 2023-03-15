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زلزال بقوة 4,1 درجة يضرب وسط تركيا

2023-03-15 / 09:29
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هبة بريس - وكالات

أعلن مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط أنه سجل وقوع زلزال بقوة 4,1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، في وسط تركيا.
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وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات شمال شرقي مدينة عثمانية التي يقطنها 202 ألف شخص. وأضاف البيان أن الزلزال حدث على عمق 5 كيلومترات.

ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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‫10 تعليقات

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  7. لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
    إنا لله وانا اليه راجعون.
    اللهم احسن خاتمتنا وتوفنا وانت راضي عنا..

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