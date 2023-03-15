طقس
الصورة من الارشيف

طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-15 / 09:06
10
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالسهول الشمالية والوسطى، سوس، الجنوب -الشرقي وجنوب البلاد.

وستتشكل كتل ضبابية فوق السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى والسواحل الشمالية للأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ،ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 24 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 08 و 13 درجة فيما تبقى من المناطق .

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بمعظم أنحاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل: اعتقال 3 متطرفين متورطين في قت.ل “شرطي البيضاء”

عاجل: اعتقال 3 متطرفين متورطين في قت.ل “شرطي البيضاء”

2023-03-15 / 13:55
Photo of أكادير : هل يستثني مجلس الجهة والجماعة الحضرية نادي الحسنية من مساطير المنح ؟؟

أكادير : هل يستثني مجلس الجهة والجماعة الحضرية نادي…

2023-03-15 / 12:46
Photo of الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو ترميمها في وجه المصلين

الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها…

2023-03-15 / 12:35
Photo of أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي

أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج…

2023-03-15 / 12:10
Photo of أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية

أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع…

2023-03-15 / 11:49
Photo of آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

2023-03-15 / 11:40
Photo of إيقاف 30 شخصا على خلفية أحداث شغب مباراة الوداد واتحاد طنجة

إيقاف 30 شخصا على خلفية أحداث شغب مباراة الوداد…

2023-03-15 / 10:06
Photo of اجتماع عمل بسالامانكا لتعزيز التعاون الجامعي المغربي-الإسباني

اجتماع عمل بسالامانكا لتعزيز التعاون الجامعي المغربي-الإسباني

2023-03-15 / 09:53
Photo of تحت إشراف عامل الصويرة.. المصادقة على 113 مشروعا وتوقيع عدد من الإتفاقيات

تحت إشراف عامل الصويرة.. المصادقة على 113 مشروعا وتوقيع…

2023-03-15 / 09:44
Photo of عين على السوق قبل رمضان.. سطات نموذجا ” فيديو”

عين على السوق قبل رمضان.. سطات نموذجا ” فيديو”

2023-03-15 / 09:22

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق