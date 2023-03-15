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طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2023-03-15 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالسهول الشمالية والوسطى، سوس، الجنوب -الشرقي وجنوب البلاد.

وستتشكل كتل ضبابية فوق السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى والسواحل الشمالية للأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ،ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و 24 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 08 و 13 درجة فيما تبقى من المناطق .

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بمعظم أنحاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل .

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