بالمستندات.. غادة عبد الرازق متهمة بسرقة فكرة مسلسلها الجديد

القسم الفني: هبة بريس

يواجه مسلسل “تلت التلاتة” للنجمة المصرية غادة عبد الرازق اتهامات بسرقة فكرته من الكاتبة والممثلة سوو شاهين، كما اتهم بعض المتابعين صناع العمل بسرقة فكرة العمل من المسلسل المكسيكي “Triptych”.

وصرحت الكاتبة سوو شاهين أنها كانت طرحت فكرة المسلسل على الفنانة غادة عبد الرازق قبل حوالي ثمانية أشهر، بعد أن علمت بأن الأخيرة تبحث عن فكرة مسلسل جديدة.

وأضافت في تصريحها لـ”إي تي بالعربي”: “كان فيه شخص وسيط بيني وبينها، وشرح لي وقتها أنّ غادة بتبحث عن فكرة كويسة يصلح تقديمها لمسلسل مكون من 30 حلقة، بالفعل تحمست للموضوع، وتواصلت معها بعدما سجلت الفكرة في إحدى الجهات بأميركا، وكذلك في مصر أيضًا، من منطلق حماية الملكية الفكرية”.

و واصلت قائلة: “التقيت بغادة في منزلها، وشرحت لها فكرة المسلسل كاملة، وأعطيت لها المعالجة والملخص وعددا من الحلقات للاطلاع على كل التفاصيل، وكنت سعيدة للغاية وقتها، لأن بدايتي في مصر ستكون من خلال غادة عبد الرازق”.

واسترسلت قائلة: “قلت لغادة أنني سأسافر إلى لوس أنجلوس زيارة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين لإنهاء بعض التزاماتي هناك، وسأعود سريعاً للقاهرة، مشيرة أن غادة كانت متحمسة جدًا للمشروع، وكانت تنوي بدء التصوير في نوفمبر الماضي”.

وأشارت إلى أنه انقطع التواصل بشكل مفاجئ مع غادة عبد الرازق، لتفاجئ عقبها بفترة وجيزة بأن غداة بدأت بالتحضير رسمياً للعمل ولكن تم إسناد نص المسلسل لكاتبة أخرى مع تغيير اسم العمل.

وأكدت سوو أنها سارعت باتخاذ الإجراءات القانونية، وأرسلت للقائمين على العمل إنذاراً قضائياً، من بينهم منتج العمل، وبطلة العمل، وذلك بسبب الاستيلاء على فكرة العمل دون وجه حق.

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