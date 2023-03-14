رئيس “الكاف” في تصريح حول ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030

2023-03-14 / 23:02
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هبة بريس _ الربا

أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لكرة القدم، باتريس موتسيبي، اليوم الثلاثاء بكيغالي، عن متمنياته بالتوفيق للمغرب الذي أعلن عن ترشحه بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وعبر موتسيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حفل تسليم جائزة الـ(كاف) للتميز برسم سنة 2022، التي تتوج الإنجازات الاستثنائية لسنة 2022، والتي منحت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الرواندي، بول كاغامي، عن سعادته لترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2030.

كما أعرب موتسيبي، نيابة عن 54 دولة إفريقية، عن امتنانه لجلالة الملك نظير الدور الذي يضطلع به في تطوير كرة القدم بالمغرب، والذي أسهم بشكل كبير في إشعاع هذه الرياضة خارج المملكة.

وبحسب رئيس الاتحاد القاري، فإن الجائزة التي تُوّج بها جلالة الملك تشكل، أيضا، اعترافا بجهود العديد من رؤساء الدول والحكومات الذين يعملون جميعا من أجل تطوير كرة القدم في القارة الإفريقية.

يُشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن، اليوم الثلاثاء بكيغالي، عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030، وذلك في رسالة له بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح جلالة الملك، في هذه الرسالة، التي تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف جلالته أن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حو

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