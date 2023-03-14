تعيين السيد ابراهيم بن به وكيلا عاما للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات
المجلس الأعلى للحسابات

المجلس الأعلى للحسابات يستضيف الاجتماع الـ19 للجنة قيادة مجموعة العم

2023-03-14 / 22:19
1
هبة بريس _ الرباط

يستضيف المجلس الأعلى للحسابات، من 13 إلى 16 مارس الجاري بالرباط، الاجتماع الـ19 لجنة قيادة مجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) بمشاركة مؤسسات عليا للرقابة تمثل 20 دولة من مختلف القارات.

وأوضح المجلس، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يهدف إلى ” ترصيد وتقاسم التجارب الرائدة بين المشاركين فيما يخص دور الأجهزة العليا للرقابة في التدقيق البيئي”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد سامي يلا ووتنين، الرئيس الحالي لمجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة لـ(لإنتوساي)، رئيس المكتب الوطني للتدقيق بفنلندا، قد أبرز في كلمته الافتتاحية – بهذه المناسبة – أن اجتماع الرباط يشكل فرصة لإطلاق مشاريع نوعية جديدة ضمن خطة عمل المجموعة وتأطيرها في قطبين؛ يتعلق الأول بالمناخ والتنوع البيولوجي، في حين يخص القطب الثاني الاقتصاد الأخضر.

كما أشاد السيد الوزير برونو دانتاس، الرئيس الحالي للإنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، بالدور الفاعل لمجموعة العمل في دراسة تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، مبرزا أهمية التواصل الجيد مع جميع الجهات الفاعلة الأساسية. وثمن، بنفس المناسبة، انضمام المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية إلى اللجنة التنفيذية لمشروع تشخيص المناخ (climate scanner).

وبحسب البلاغ، شكل هذا الاجتماع فرصة للسيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لمشاطرة المشاركين تجربة المجلس في مراقبة البيئة، مستعرضة مهام المراقبة التي همت ” الاستراتيجية المائية والطاقات المتجددة وتدبير النفايات الصلبة والمطارح العمومية وتدبير التطهير السائل والمنتزهات الوطنية وتدبير المجال الغابوي والصيد البحري والتعمير، والتي قدمت قيمة مضافة تستجيب لحجم التحديات والإكراهات البيئية في بلادنا”.

كما عبرت عن التزام المجلس لدعم مجموعة العمل حول الرقابة البيئية التابعة للإنتوساي التي التحق بها منذ سنة 2007، لاسيما وأنه يرأس أيضا اللجنة المكلفة بأهداف التنمية المستدامة التابعة للأرابوساي.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن التئام هذا الاجتماع بالمملكة المغربية يؤشر على الثقة والمصداقية التي تكتسيها بلادنا في مجال الرقابة على المالية العمومية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالبيئة والمناخ، كما يعكس كذلك الاهتمام المتزايد الذي يوليه المجلس الأعلى للحسابات لقضايا البيئة في المحيطين الوطني والدولي.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل: اعتقال 3 متطرفين متورطين في قت.ل “شرطي البيضاء”

عاجل: اعتقال 3 متطرفين متورطين في قت.ل “شرطي البيضاء”

2023-03-15 / 13:55
Photo of أكادير : هل يستثني مجلس الجهة والجماعة الحضرية نادي الحسنية من مساطير المنح ؟؟

أكادير : هل يستثني مجلس الجهة والجماعة الحضرية نادي…

2023-03-15 / 12:46
Photo of الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها أو ترميمها في وجه المصلين

الملك يأمر بفتح المساجد التي شيدت أو أعيد بناؤها…

2023-03-15 / 12:35
Photo of أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي

أخنوش: حافظنا على أسعار الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج…

2023-03-15 / 12:10
Photo of أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية

أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع…

2023-03-15 / 11:49
Photo of آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

آيت ملول.. إيقاف مواطن تركي مبحوث عنه دوليا

2023-03-15 / 11:40
Photo of إيقاف 30 شخصا على خلفية أحداث شغب مباراة الوداد واتحاد طنجة

إيقاف 30 شخصا على خلفية أحداث شغب مباراة الوداد…

2023-03-15 / 10:06
Photo of اجتماع عمل بسالامانكا لتعزيز التعاون الجامعي المغربي-الإسباني

اجتماع عمل بسالامانكا لتعزيز التعاون الجامعي المغربي-الإسباني

2023-03-15 / 09:53
Photo of تحت إشراف عامل الصويرة.. المصادقة على 113 مشروعا وتوقيع عدد من الإتفاقيات

تحت إشراف عامل الصويرة.. المصادقة على 113 مشروعا وتوقيع…

2023-03-15 / 09:44
Photo of عين على السوق قبل رمضان.. سطات نموذجا ” فيديو”

عين على السوق قبل رمضان.. سطات نموذجا ” فيديو”

2023-03-15 / 09:22

تعليق واحد

  1. المجلس الاعلى للحسابات منذ أن رأى النور وهو بلا فائدة.. رغم ملفات الفساد المالي التي يفتحصها و وجود دلائل و شبهات سرقة و تبذير المال العام، الا انه لاتوجد متابعات قضائية ولا أحكام بالسجن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق