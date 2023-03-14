عايدة خالد تعود بـ”ستيل” مختلف في “شكرا جزيلا”

2023-03-14 / 22:30
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نجلاء مزيان_ هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية عايدة خالد، أحدث أعمالها الفنية بعنوان “شكرا جزيلا”، عبر قناتها الرسمية على منصة اليوتيوب، وعلى تطبيقات التنزيل وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

واختارت الفنانة المغربية عايدة خالد أن تتعامل في جديدها الفني مع أنس العراقي من ناحية الكلمات والألحان، فيما عاد التوزيع لحمزة الغازي، أما الإخراج فقد تكلف به الأخوين الإيرانيين حسين و محمد بوشهري، وعاد الإنتاج لـ”RED GALAXY STUDIOS..

أغنية ” شكرا جزيلا” طرحتها عايدة خالد على شكل فيديو كليب حيث تم تصوير مشاهده بدبي، إذ حقق نسب مشاهدة عالية في وقت وجيز من طرحه على اليوتيوب.

وقررت الفنانة عايدة خالد أن تطرح جديدها الفني ضمن طابع درامي مختلف عن باقي أعمالها السابقة، إذ تعتبر هذه الأغنية عبارة عن رسالة لكل فتاة تتمادى في علاقات تسمح من خلالها للرجل بفعل ما يحلو له تحت غطاء الحب والتسامح.

وقالت الفنانة المغربية: “أحببت هذا الفيديو كليب لأنه الأقرب لي كستيل وكروح فنية، لأنه مختلف على فيديو كليباتي السابقة لا من خلال الموضوع أو الطابع، وهو الشيء الذي لمسه الجمهور من خلال الكثير من التعاليق التي أجمعت أن العمل يمثلني ويشبهني”.

هذا وتعد أغنية “شكرا جزيلا” أول عمل فني للفنانة المغربية عايدة خالد خلال سنة 2023، بعد إصدارها لمجموعة من الأعمال الفنية بالسنوات الفارطة.

ويشار إلى أن عايدة خالد تستعد لطرح أغنية دينية سترى النور خلال شهر رمضان، من كلمات ياسر السداسي وألحان وتوزيع مهدي العضماوي.

والجدير بالذكر أن الفنانة عايدة خالد هي خريجة برنامج اكتشاف المواهب المغربي “استوديو دوزيم”، لسنة 2013، حملت آخر أغانيها المصورة عنوان “جيبوه ليا”، إذ أطلقتها قبل أربعة أشهر على قناتها الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

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