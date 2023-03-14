عقب الجدل الذي أثارته..زوجة حسن شاكوش تخرج عن صمتها

نجلاء مزيان _ هبة بريس

علَّقت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لأول مرة على الجدل الذي تسببت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سجودها بفستانها الأبيض في حفل زفافهما.

وأكدت زوجة حسن شاكوش أن سجودها في الفرح لم يكن تصرفا وليد اللحظة، رافضة اتهامها بالبحث عن “تريند”، مصرحة لبرنامج “إي تي بالعربي”:“دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا، ومفيش حد يقدر يضحك على ربنا”.

وأضافت قائلة :“أنا كنت واخدة عهد على نفسي لما أدخل بالإطلالة الأولى لازم أسجد وأشكر ربنا لأنه عوضني بحسن، هو أحسن واحد في الدنيا في عيوني”.

وكشفت ريم طارق تفاصيل ارتباطها بحسن شاكوش، موضحة: “إحنا جيران من وإحنا أطفال، وبعدها مشينا من المنطقة، ومن 10 سنين ماشوفتوش، وسأل عليا وقال عايز يتجوزني”.

وأثارت صور زوجة المطرب الشعبي ضجة في الشارع المصري، حيث ظهرت وهي ساجدة على الأرض بفستان الزفاف الأبيض، أثناء التقاط الصور الخاصة بعرسها.

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