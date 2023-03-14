حرية التعبير بالمنطقة المغاربية…دولتان صُنِّفتا “غير حُرّتين”

هبة بريس _ الرباط

كشفت منظمة “فريدوم هاوس” أن وضع البلدان المغاربية على مستوى الحريات يتأرجح بين “الحرة جزئيا” و”غير الحرة”.

وسجل تقرير المنظمة، تراجع تونس بدرجات عدة في مؤشر الحريات في تقريرها السنوي لمؤشر الحرية العالمي لعام 2023.

وبحسب المنظمة، ومقرها واشنطن، فإن “تونس شهدت ثالث أكبر انخفاض” على مستوى الحريات، ملقيّة باللوم على “تصرفات” الرئيس قيس سعيّد، الذي قالت إنه واصل “توطيد” سلطاته منذ إقالة رئيس الوزراء وتعليق البرلمان في 2021.

وتراجعت تونس بثماني رتب عن العام الماضي.

وحصلت تونس على نقطة 20 في مجال “الحقوق السياسية” و36 في مجال “الحريات المدنية”.

وفي مؤشر “حرية الإنترنت”، حصلت على نقطة 61.

ولم بتضمن التقرير أيا من البلدان المغاربية الأخرى ما عدا ليبيا التي صنفها ضمن الدول التي شهدت أكبر انخفاض في الحريات لمدة 10 سنوات متتالية.

والنقاط الممنوحة في التقييم العام تمثل مجموع النقاط المحصل عليها في مؤشري “الحقوق السياسية” و”الحريات المدنية”.

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