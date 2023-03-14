الداخلة تحتضن مؤتمر حول “الديبلوماسية العلمية”
انطلقت بمدينة الداخلة جنوب المملكة إبتداءا من يوم أمس الاثنين الى غاية اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي، الذي تعقده الجمعية المغربية للتسيير .
نسخة هذه السنة من المؤتمر تأتي في سياق دولي و قاري يعرف تحولات اقتصادية مهمة، و تقاربا بين دول إفريقيا جنوب الصحراء بفضل المجهودات التي تقودها المملكة المغربية، و التي تهدف إلى وحدة إقتصادية و اندماج قاري إفريقي مبني على التعاون المسؤول و الصادق بين دول القارة السمراء.
وحضر المؤتمر جامعيون و مسؤولون عن البحث العلمي و مسؤولون ديبلوماسيون و إقتصاديون من مختلف الدول الإفريقية و الأوروبية و كندا: من السنغال، الكوديفوار، الكونغو برازافيل، الكامرون، إسبانيا، البرتغال، فرنسا، و إنجلترا، كذلك أساتذة و طلبة باحثون من جميع جامعات المملكة المغربية و الذين تجاوز عددهم 200 باحث و باحثة.
و عبر جميع ممثلي الوفود عن إعجابهم بالمنجزات التي تحققت بفضل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يرعاه جلالة الملك، هذه المجهودات الكبرى تروم إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية معبرا استراتيجيا و بوابة لربط القارات الأربعة بالقارة الإفريقية لخلق الثروة و فرص الشغل و التنمية المستدامة.
و يعتبر المشاركون الأفارقة المغرب نموذجا يحتدى به و قاطرة و محور اقتصادي لخلق دينامية مجالية إفريقية و لتعزيز التعاون جنوب جنوب، بفضل البنية التحتية الأساسية التي استثمرت فيها المملكة، و كذلك إلى مستوى تطور العنصر البشري و البحث العلمي في شتى المجالات.
المؤتمر عرف توقيع 12 إتفاقية تعاون بين مؤسسات البحث الإفريقية و نظيراتها المغربية، تهدف إلى تبادل الزيارات العلمية و التأطير المشترك للطلبة و البحث و التناظر حول إشكاليات التنمية بالمنطقة و سبل تثمين مؤهلات القارة الإفريقية، الطبيعية و البشرية و الثقافية.
المؤتمر الدولي ل AMG الذي تستضيفه المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالداخلة، شكل فرصة كبيرة لمختلف عمداء الكليات و مدراء المدارس العليا الحاضرين للتواصل مع نظراءهم الأفارقة و وضع خطة عمل لتأسيس فيدرالية إفريقية لعلوم الإقتصاد و التسيير، كمشروع طموح مهيكل و ملتقى بحثي و علمي يساير التطلع الإفريقي للتعاون و التضامن.