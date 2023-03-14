الداخلة تحتضن مؤتمر حول “الديبلوماسية العلمية”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انطلقت بمدينة الداخلة جنوب المملكة إبتداءا من يوم أمس الاثنين الى غاية اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي، الذي تعقده الجمعية المغربية للتسيير .

نسخة هذه السنة من المؤتمر تأتي في سياق دولي و قاري يعرف تحولات اقتصادية مهمة، و تقاربا بين دول إفريقيا جنوب الصحراء بفضل المجهودات التي تقودها المملكة المغربية، و التي تهدف إلى وحدة إقتصادية و اندماج قاري إفريقي مبني على التعاون المسؤول و الصادق بين دول القارة السمراء.

وحضر المؤتمر جامعيون و مسؤولون عن البحث العلمي و مسؤولون ديبلوماسيون و إقتصاديون من مختلف الدول الإفريقية و الأوروبية و كندا: من السنغال، الكوديفوار، الكونغو برازافيل، الكامرون، إسبانيا، البرتغال، فرنسا، و إنجلترا، كذلك أساتذة و طلبة باحثون من جميع جامعات المملكة المغربية و الذين تجاوز عددهم 200 باحث و باحثة.

و عبر جميع ممثلي الوفود عن إعجابهم بالمنجزات التي تحققت بفضل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يرعاه جلالة الملك، هذه المجهودات الكبرى تروم إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية معبرا استراتيجيا و بوابة لربط القارات الأربعة بالقارة الإفريقية لخلق الثروة و فرص الشغل و التنمية المستدامة.

و يعتبر المشاركون الأفارقة المغرب نموذجا يحتدى به و قاطرة و محور اقتصادي لخلق دينامية مجالية إفريقية و لتعزيز التعاون جنوب جنوب، بفضل البنية التحتية الأساسية التي استثمرت فيها المملكة، و كذلك إلى مستوى تطور العنصر البشري و البحث العلمي في شتى المجالات.

المؤتمر عرف توقيع 12 إتفاقية تعاون بين مؤسسات البحث الإفريقية و نظيراتها المغربية، تهدف إلى تبادل الزيارات العلمية و التأطير المشترك للطلبة و البحث و التناظر حول إشكاليات التنمية بالمنطقة و سبل تثمين مؤهلات القارة الإفريقية، الطبيعية و البشرية و الثقافية.

المؤتمر الدولي ل AMG الذي تستضيفه المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالداخلة، شكل فرصة كبيرة لمختلف عمداء الكليات و مدراء المدارس العليا الحاضرين للتواصل مع نظراءهم الأفارقة و وضع خطة عمل لتأسيس فيدرالية إفريقية لعلوم الإقتصاد و التسيير، كمشروع طموح مهيكل و ملتقى بحثي و علمي يساير التطلع الإفريقي للتعاون و التضامن.

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