بسبب طالبة “متحولة الجنس”.. معاقبة مدرسة دينية في ولاية أميركية

2023-03-14 / 20:12
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هبة بريس _ وكالات

عوقبت مدرسة دينية في ولاية فيرمونت الأميركية، بعدم السماح لها بالمشاركة في بطولات مستقبلية، بعد انسحاب فريقها لكرة السلة للفتيات من مباراة فاصلة، بسبب وجود طالبة متحولة جنسيا تلعب في الفريق المنافس، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وكانت مدرسة “ميد فيرمونت كريستيان”، في مدينة هارتفورد، قد سحبت فريقها من مباراة في 21 فبراير الماضي.

وقالت المدرسة حينها في بيان: “نعتقد أن اللعب ضد خصم يتضمن ذكر بيولوجي يهدد عدالة اللعبة وسلامة لاعبينا”، مضيفة أن “السماح للذكور البيولوجيين بالمشاركة في الرياضات النسائية يشكل سابقة سيئة لمستقبل الرياضة النسائية بشكل عام “، بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان”.

وفي المقابل، أصدر المجلس التنفيذي لاتحاد مديري المدارس، وهي الهيئة الإدارية للرياضة والأنشطة المدرسية في ولاية فيرمونت، قراره بأن المدرسة انتهكت السياسات وغير مؤهلة للمشاركة في كل البطولات الرياضية المستقبلية.

وأرسل الاتحاد رسالة إلى المدرسة تفيد بأنها لم تقم بالوفاء بسياسات الاتحاد بشأن العرق والجنس والتوعية بالإعاقة.

وجدد الاتحاد دعمه للطلاب الرياضيين المتحولين جنسيا في بيان، مشيرا إلى أن سياسات وقوانين ولاية فيرمونت تدعم حقوقهم.

ولم ترد المدرسة على طلب للتعليق.

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