المغرب يجدد تقديره للموقف الأمريكي اتجاه القضية الوطنية
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 بالرباط، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي يقوده السيناتور أدريانو ايسبايلات Adriano Espaillat، والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية ومكونات المؤسسة التشريعية الأمريكية.
وجدد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء التعبير عن تقدير المملكة لموقف الولايات المتحدة الأمريكية اتجاه القضية الوطنية، حيث اعترفت الولايات المتحدة خلال شهر دجنبر 2020 بسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية وقررت فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وهو الموقف الذي أكدته نائبة كاتب الدولة الامريكية السيدة ويندي شيرمان Wendy Sherman ، خلال زيارتها للمغرب في شهر مارس 2022، حيث عبرت عن دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره حلا جادا وذا مصداقية وواقعي.
كما نوه رئيس الحكومة بالشراكة المثمرة التي تجمع بين المملكة المغربية ومؤسسة هيئة تحدي الألفية الأمريكية، كما يكرسها النجاح الذي عرفه برنامج حساب تحدي الألفية-المغرب في ميثاقيه الأول والثاني، والذي يتوافق والألويات التنموية للحكومة بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
واستعرض رئيس الحكومة وأعضاء وفد الكونغرس الأمريكي مجموعة من برامج التعاون الأخرى التي تغطي العديد من المجالات الحيوية وسبل توسيعها، مؤكدين الرغبة المشتركة لتعزيز هذه الدينامية بإسهام القوى الحية في البلدين.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على الدينامية المتميزة التي تعرفها خلال السنوات الأخيرة علاقات الصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تأسست منذ التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين سنة 1787. كما أن البلدان الشريكان تربطهما مند سنة 2012 شراكة استراتيجية مبنية على الحوار السياسي المنتظم والمتنوع، والعلاقات الاقتصادية التي يؤطرها اتفاق التبادل الحر المغربي الامريكي، بالإضافة لمجموعة من اتفاقيات وبرامج التعاون في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والأمنية.
10 تعليقات
هذه الزيارة لهذا الوفد الأمريكي ستعطي نتائج إيجابية استراتيجية تستهدف القضية الصحراوية المغربية.
هذه الزيارة ستعطى قفزة نوعية جيدة ومصدافية وروح معنوية عالية الجودة وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى لتحقيق أهداف إيجابية ومقبولة لدى المغرب وأمريكا.
الاعتراف بالصحراء مغربية من طرف أمريكا مبادرة طيبة ورئية استراتيجية من طرفهم يزيد من ربط علاقات متينة وقوية وديبلوماسية فعالة ومنصفة بالمصداقية.
كل ما أقوله هو المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها أراد من أراد وكره من كره وانتهى الكلام…
التاريخ يشهد عن ذالك والمغاربة الاحرار متشبتون بصحرائهم ولن يتركوا منها ولو شبرا واحدافهي ليس ممنية على مواقف الدول فهى قادرة على الدفاع عنها مهما كلفها ذالك.
خلاصة القول الصحراء مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق لمنع اي شخص يتجرأ على مس كرامة المواطن المغربي الصحراوي..
أظن أن إسرائيل هي التي من ضغطت على أمريكا بالاعتراف بالصحراء مغربية مقابل شيئا ما لا نعرف مصدره والأمر مفهوم وواضح كوضوح الشمس..
الشعب المغربي مستعد للدفاع عن صحرائه بكل نبضة قلب إلى آخر يوم في حياته من أجل صحرائه..
لن نغير من مواقفنا تجاه الصحراء المغربية سواء بالاعتراف بالصحراء مغربية من طرف أمريكا او غيرها ، فالصحراء مغربية وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..
ملف الصحراء المغربية مثله كمثل ملف القضية الفلسطينية …