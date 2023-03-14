Al-Nassr's Cristiano Ronaldo celebrates Saudi Arabia's Founding Day wearing local traditional clothes at Al-Nassr Football Club in Riyadh, Saudi Arabia, February 22, 2023. Al-Nassr FC/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

“رونالدو” وفيديو اعتناق الإسلام…الحقيقة

2023-03-14 / 18:44
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هبة بريس _ رياضة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنه يظهر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يعلن نيّته اعتناق الإسلام بعد انتقاله إلى نادي النصر السعوديّ أخيراً.

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة يعود لمؤتمر صحفيّ لرونالدو عام 2018 كان يتحدّث خلاله عن سعادته بالانضمام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

وظهر في الفيديو كريستيانو رونالدو خلال ما يبدو أنّه مؤتمر صحفيّ، وأرفق المقطع بترجمة إلى اللغة العربيّة جاء فيها عن لسانه أنّه يفكّر في اعتناق الإسلام ويتأثّر بسماع الأذان في السعوديّة.

ومنذ إعلان انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعوديّ نهاية العام 2022، أثيرت حوله وحول عائلته مجموعة من الأخبار المضلّلة فنّدت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس عدداً منها.

بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أنّه مقتطع من مؤتمرٍ صحفيّ لرونالدو عام 2018.

وفي النسخة الأصليّة من الفيديو يمكن سماع ما قاله رونالدو باللغة الإنكليزيّة كالتالي “أنا سعيد جداً بوجودي هنا وما زلت أتأقلم مع النادي وفي الدوري الإيطاليّ، الوضع مختلف لكنني أستمتع وزملائي في الفريق يساعدونني”.

وكان رونالدو المنتقل حديثاً إلى النادي الإيطالي يوفنتس يتحدث خلال مؤتمر صحافيّ قبل مباراة ضدّ نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقد تعمّد ناشرو الفيديو إخفاء الصوت الأصليّ وإبداله بترجمة عربيّة لا أساس لها من الصحّة.

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تعليق واحد

  1. غريب أمر هؤلاء الاقزام الذين يسيءون إلى دينهم بنشر هذه الترهات ،من يكون رونالدو وماذا سيضيف أسلم او لم يسلم،وهل ديننا في حاجة لاستجداء عطف والتفاتة كل من هب ودب لكي يلتحق به ،ان شرف ديننا من عند الخالق ولا ينتظر الشهادة الابتدائية من اي تافه

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