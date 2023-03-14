فوربس تصنف 7 مغاربيين ضمن “أقوى قادة الرعاية الصحية” لعام 2023
اصدرت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” تصنيف حديث توقفت فيه عند قائمة لأقوى 100 قائد في مجال الرعاية الصحية لعام 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضمنت 7 مغاربيين (3 من المغرب، 2 من الجزائر، و2 من تونس).
وبحسب التصنيف فقد تصدر الجزائري عبد الواحد كرار، مدير شركة “بيوفارم”، ترتيب أقوى قادة الرعاية الصحية على الصعيد المغاربي، حيث حل في المركز 27 على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تليه المغربية لمياء تازي التي تشغل منصب الرئيسة والمديرة العام لشركة “سوطيما” التي حلت في المركز 29.
وجاء في المركز الثالث مغاربيا و49 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المغربي أيمن شيخ الحلو الذي يشغل منصب المدير العام لشركة “كوبر فارما”، تليه في المركز الرابع مغاربيا و64 في التصنيف التونسية سارة المصمودي التي ترأس مجلس إدارة شركة “مخابر أدرية”.
كما ضم التصنيف في المركز 85، المغربي إدريس شاوي وهو المدير العام لشركة “مختبرات أفريك ـ فار”، وفي المركز 94 التونسية أولفا غام التي تشغل منصب المديرة العامة لشركة “سيتوفارما”، بينما حلت الجزائرية فطوم أقاسم التي تشغل منصب الرئيسة والمديرة العامة لشركة “مجمع صيدال” في المركز 99.
تعليق واحد
تصنيف فوربس له بطبيعة الحال زاوية استثمارية مالية ،رقم-اعمالية،انت مفهوم الرعاية الصحية فله طبها منظور خدماتي انساني مهني تواصلي صرف و هذا بالطبع ما قام به كل المهنيين في المجال الصحي من أطباء و ممرضين و تقنيين و اداريين و كل المهن المساعدة لهم خلال الفترة العصيبة التي اجتازتها مختلف دول العالم أثناء وباء كوفيد ،و في كل لحظات التكفل بكل شخص في حاجة إلى رعاية طبية سواء استعجالية اسعافية أو علاجية أو وقاءية .
هذه هي المعايير الحقيقية لقياس مدى مساهمة جهة معينة في الرعاية الصحية .
بالطبع لا ننقص من دور المختبرات المصنعة لمختلف العقاقير الطبية لكن أهدافها هي أيضا تجارية .