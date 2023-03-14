رسميا.. تأخير التوقيت ب”60 دقيقة” يوم الأحد 19 مارس
هبة بريس
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم توقيف العمل بتوقيت (GMT+1) وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 19 مارس 2023.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار السيد رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444(06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.
وأضاف البلاغ أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT+1) وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل2023.
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10 تعليقات
لماذا هذا الاستهتار بنفسية الشعب المغربي ؟؟؟ أصلا المواطن المغربي يريد هذه الساعة الاظافية لانه تعايش معها…
هذه الساعة الاظافية تستعملها فقط الطبقة البورجوازية هههههههههههه.
في نظري أن هذه الساعة زيادة أو نقصان فهي لن تغير أي شيء في المغرب منذ تطبيقها لحد الآن بل زادت الطين بلة….
الحكومة ستقوم بنقصان ساعة نتمنى كذالك ان تقوم بنقصان المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها…. وهذا هو الأهم عند المواطن المغربي..
نرجو منكم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي لا فائدة منه
المغرب يريد الإصلاح والتغيير في الوضعية الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها الشعب المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله وبالاخص ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك ولا سيما في الغلاء المعيشي هذآ هو الأهم وليس التفاهة في تأخير ساعة أو زيادتها…
هذآ ما يسمى بلعب الأطفال : (ايضافة أو تأخير) سؤال: لماذا حتى يقترب شهر رمضان المبارك وتقومون بتاخير الساعة ب60 دقيقة لما لا يبقى التوقيت كما هو ؟؟؟؟ نقصانها اوزيادتها لا تعني أي شيء….
نريدها أن تستمر على مدار السنة لأننا نحن التلاميذ نعاني منها وبالاخص في فصل الشتاء والاكثر من ذالك المناطق صعبة المسالك يجب على الحكومة أن تراعي بجدية هؤلاء التلاميذ اللذين لا ذنب لهم في هذه الساعة الاظافية.
كل المغاربة من طنجة إلى لكويرة معارضين هذه الساعة الاظافية نحن ضدها لا فائدة منها سوى ضغوطات نفسية…..
نتمنى الرجوع إلى الساعة القانونية ما كفايا استنهار بنفسية المواطنين المغاربة يكفيهم ماهو فيه…