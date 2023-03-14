رسميا.. تأخير التوقيت ب”60 دقيقة” يوم الأحد 19 مارس

هبة بريس

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم توقيف العمل بتوقيت (GMT+1) وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 19 مارس 2023.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية ولقرار السيد رئيس الحكومة 3.17.23 الصادر في 13 من شعبان 1444(06 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية للمملكة.

وأضاف البلاغ أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، الرجوع إلى العمل بالساعة القانونية للمملكة (GMT+1) وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل2023.

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