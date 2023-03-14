عقب مطالبته بحذف أغنيته مع لمجرد.. أمير طعيمة يعلق لأول مرة

2023-03-14 / 17:29
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نجلاء مزيان

حرص أمير طعيمة على الرد على تعاليق العديد من النشطاء الذين طالبوا بحذف أغنية لمجرد “من أول دقيقة” التي كانت من كلمات الشاعر المصري.

وتمنى طعيمة عبر تصريحه الأخير الذي خص به برنامج “إيتي بالعربي” أن يخرج سعد لمجرد من هذه المحنة دون أن يكون أي ضرر للطرفين.

و قال الشاعر المصري :”الناس مش عارفين يفصلوا بين
حبنا لسعد، بموجب علاقتنا به بموجب اللي شوفناه منه، بموجب اقتناعنا بفنه وتعامله معنا”.

وتابع أمير طعيمة: أنا عمري ما شوفت من سعد حاجة وحشة، هو في أزمة كبيرة أتمنى أنه يخرج منها على خير، من غير ما يكون في أي ظلم لأي طرف”.

و يشار إلى أن محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية قضت بحبس النجم المغربي سعد لمجرد ست سنوات بتهمة الاغتصاب المروّع.

و جدير بالذكر ان أغنية “من أول دقيقة” هي عبارة عن ديو جمعت كل من لمجرد و النجمة اللبنانية إليسا، و هي من كلمات أمير طعيمة، و ألحان الفنان رامي جمال.

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