طنجة ..توقيف مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و43 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة نفعية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 16 ألف و400 قرص مخدر من نوع إكستازي، كانت مخبأة بداخل أكياس مخصصة للمواد الغذائية، علاوة على حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهم عن حجز ميزان إلكتروني وكمية من مخدر الشيرا، فضلا عن حجز ساعات يدوية ومبلغ مالي إضافي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه أيضا من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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